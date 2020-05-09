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Факты / Мир

Коронавирус в мире: статистика и карта распространения

За последние сутки в мире зарегистрировали 94 тыс. новых случаев заражения коронавирусная инфекцией.

По состоянию на 8 мая 2020 года коронавируса в мире болеет 3 939 119 человек. Умерли от Covid-19 274 917 человек.

Наибольшее распространение коронавирусной инфекции Covid-19 зафиксировано в США (зараженных — 1283829), Испании(зараженных — 222 857, умерло — 26 299), Италии (зараженных — 217 185, умерло — 30 201).

Читайте: Последние новости о коронавирусе в Украине и мире

Карта распространения коронавируса Covid-19 онлайн

5 стран с самым высоким количеством заражений коронавирусом

Больше всего инфицированных Covid-19:

  • США — 1 283 829;
  • Испания — 222 857;
  • Италия — 217 185;
  • Великобритания — 212 629;
  • Россия — 187 859;

5 стран с самой высокой смертностью от коронавируса

Больше всего смертность от Covid-19:

  • США — 77 180;
  • Великобритания — 31 316;
  • Италия — 30 201;
  • Испания — 26 299;
  • Франция — 26 233.

5 стран с наибольшим приростом больных коронавирусом в сутки

Больше всего прирост больных на Covid-19:

  • США +24 826;
  • Россия + 11 231;
  • Бразилия +5 756;
  • Великобритания +5 614;
  • Испания +3 173;

Как развивалась эпидемия коронавируса в мире

Первый случай заболевания Covid-19 был зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года. Следующей страной, где обнаружили коронавирус стал Таиланд. Инфекцию обнаружили у 61-летней китаянки, которая приехала из Ухани.

Далее коронавирус распространился в восточных странах, в Европе, США и Канаде. В некоторых случаях установлено, что заболевшие не посещали Китай.

Тогда же в первые дни февраля на Филиппинах зафиксировали первый летальный исход от новой инфекции.

Инфекция распространилась по всем континентам, за исключением Антарктиды.

Сначала заболевание именовалось 2019-nCoV, а 11 февраля 2020 года получило название новой коронавирусной пневмонии (Covid-19).

Напомним, первый случай коронавируса в Украине зафиксирован 3 марта в Черновцах. Был инфицирован мужчина, который 26 февраля вернулся в Украину с супругой из путешествия по Италии. Как распространяется коронавирус в Украине: карту и статистку можно найти на сайте Факты ICTV.

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