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Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 9 мая

По состоянию на 9 мая во всем мире 3 939 119 человек заболели коронавирусом. Из них 274 917 человек умерли.

США возглавляют список стран с наибольшим количеством инфицированных граждан. Сейчас там зафиксировано 1 283 829 случаи.

На втором месте находится Испания, где коронавирусом заболели 222 857 человек, а умерли — 26 299.

Италия замыкает тройку антилидеров. Там 217 185 случаев, из которых 30 201 летальный.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Ситуация с заболеванием коронавирусо в других странах Европы:

  • Великобритания — 212 629;
  • Россия — 187 859;
  • Франция — 176 202;
  • Германия — 170 588;
  • Бельгия — 52 011;
  • Нидерланды — 42 292;
  • Швейцария — 30 207;
  • Португалия — 27 268;
  • Швеция — 25 265;
  • Беларусь — 21101;
  • Австрия — 15 774;
  • Польша — 15 336.

По состоянию на 9.00 9 мая в Украине за сутки зафиксировали 504 новых больных коронавирус. Общее количество выросло до 14 710.

В общем 376 человек умерло, а 2 909 пациентов выздоровели.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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