По состоянию на 9 мая во всем мире 3 939 119 человек заболели коронавирусом. Из них 274 917 человек умерли.
США возглавляют список стран с наибольшим количеством инфицированных граждан. Сейчас там зафиксировано 1 283 829 случаи.
На втором месте находится Испания, где коронавирусом заболели 222 857 человек, а умерли — 26 299.
Италия замыкает тройку антилидеров. Там 217 185 случаев, из которых 30 201 летальный.
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Ситуация с заболеванием коронавирусо в других странах Европы:
- Великобритания — 212 629;
- Россия — 187 859;
- Франция — 176 202;
- Германия — 170 588;
- Бельгия — 52 011;
- Нидерланды — 42 292;
- Швейцария — 30 207;
- Португалия — 27 268;
- Швеция — 25 265;
- Беларусь — 21101;
- Австрия — 15 774;
- Польша — 15 336.
По состоянию на 9.00 9 мая в Украине за сутки зафиксировали 504 новых больных коронавирус. Общее количество выросло до 14 710.
В общем 376 человек умерло, а 2 909 пациентов выздоровели.
Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.