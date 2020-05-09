В Беларуси за сутки зафиксировали 951 случай коронавируса, общее количество зараженных составляет 22 051.
Таким образом, по сравнению с 8 мая, когда подтвердили 933 случая, количество больных продолжает расти.
Кроме того, по состоянию на 9 мая от Covid-19 в Беларуси умерли 126 человек, выздоровели 6 050 пациентов.
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Также в министерстве здравоохранения сообщили, что всего было проведено 251 771 тестов на коронавирусную инфекцию.
Число подтвержденных случаев составляло 8,8% от общего количества проведенных тестов.
Напомним, несмотря на такую ситуацию 9 мая в Беларуси прошел парад по случаю Дня победы, в котором приняли участие более 3 тыс. военнослужащих и местные жители.
Источник: Стоп Covid