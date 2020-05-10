За последние сутки в мире зарегистрировали 86 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 8 мая 2020 года коронавируса в мире болеет 4 025 140 человек. Умерли от Covid-19 279 329 человек.

Наибольшее распространение коронавирусной инфекции Covid-19 зафиксировано в США (зараженных — 1 309 541), Испании (зараженных — 223 578, умерло — 26 478), Италии (зараженных — 218 268, умерло — 30 395).

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Карта распространения коронавируса Covid-19 онлайн

5 стран с самым высоким количеством заражений коронавирусом

Больше всего инфицированных Covid-19:

США — 1 309 541;

Испания — 223 578;

Италия — 218 268;

Великобритания — 216 525;

Россия — 198 676.

5 стран с самой высокой смертностью от коронавируса

Больше всего смертность от Covid-19:

США — 78 794;

Великобритания — 31 662;

Италия — 30 395;

Испания — 26 478;

Франция — 26 313.

5 стран с наибольшим приростом больных коронавирусом в сутки

Больше всего прирост больных на Covid-19:

США +25 524;

Россия + 10 817;

Бразилия +10 169;

Великобритания +3 896;

Перу +3 168.

Как развивалась эпидемия коронавируса в мире

Первый случай заболевания Covid-19 был зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года. Следующей страной, где обнаружили коронавирус стал Таиланд. Инфекцию обнаружили у 61-летней китаянки, которая приехала из Ухани.

Далее коронавирус распространился в восточных странах, в Европе, США и Канаде. В некоторых случаях установлено, что заболевшие не посещали Китай.

Тогда же в первые дни февраля на Филиппинах зафиксировали первый летальный исход от новой инфекции.

Инфекция распространилась по всем континентам, за исключением Антарктиды.

Сначала заболевание именовалось 2019-nCoV, а 11 февраля 2020 года получило название новой коронавирусной пневмонии (Covid-19).

Напомним, первый случай коронавируса в Украине зафиксирован 3 марта в Черновцах. Был инфицирован мужчина, который 26 февраля вернулся в Украину с супругой из путешествия по Италии. Как распространяется коронавирус в Украине: карту и статистку можно найти на сайте Факты ICTV.