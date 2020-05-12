Лукашенко посоветовал безработным беларусам искать нелюбимую работу

Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал соотечественникам, потерявшим работу из-за коронавируса, искать любую работу.

Об этом заявил во время совещания о социальной поддержке отдельных категорий граждан.

— Будем поддерживать тех граждан, которые сегодня нуждаются в этом. Если человек потерял работу, то вакансий достаточно, в том числе в Минске. В это непростое время человек должен спокойно жить, устроившись на другую работу. Возможно, не совсем приемлемую и любимую, — заявил Лукашенко.

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При этом Лукашенко потребовал сохранения трудовых коллективов в текущих условиях.

— Всячески нужно сохранить трудовые коллективы. Это мое требование остается непреклонным, — подчеркнул он.

Как писали Факты ICTV, 9 мая 2020 года в Минске состоялся грандиозный парад с использованием военной техники.

Несмотря на пандемию коронавируса, в столице Беларуси в этот день собралась толпа, большинство людей были без защитных средств.

Источник: БелТА