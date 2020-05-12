В Беларуси выявлено уже 24 873 человека с коронавирусом.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

— В Беларуси на 12 мая зарегистрировано 24 873 человека с положительным тестом на Covid-19, — говорится в сообщении.

За последние сутки количество больных увеличилось еще на 967 человек.

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По данным Министерства здравоохранения, за весь период распространения инфекции на территории страны умерло 142 инфицированных (из них 7 человек за последние сутки), выздоровели 6 974 человека.

Напомним, 9 мая в Беларуси прошел парад ко Дню Победы. В параде приняли участие более 3 тыс. военнослужащих, все они были без масок

Источник: TUT.by