В Эстонии обнаружили две мутации коронавируса, которые не встречаются в других странах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Тартуского университета.

— Было выявлено восемь мутаций, которые присутствуют и в других странах, а также две мутации, пока обнаруженные только в Эстонии, — говорится в материале.

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Ученые страны планируют проанализировать полный геном вируса, а также изучить маршруты его распространения в Эстонии.

Напомним, ранее мы писали, что в марте 2020 года Эстония объявила о начале экономического кризиса. По словам властей страны, такого падения экономики не наблюдалось с 2008 года.

Источник: Тартуский университет