Коронавирус может стать эндемическим и никогда не исчезнуть — ВОЗ

Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

— Очень сложно спрогнозировать, когда мы сможем одержать победу над ним (вирусом – Ред.) В настоящий момент доля инфицированного населения в мире относительно небольшая, — сказал эксперт.

По его словам, сложно спрогнозировать, как вирус будет развиваться дальше.

— Этот вирус может стать эндемическим. Он может никогда не уйти. Так же как и ВИЧ, который никуда не исчез. Но мы смогли взять его под контроль, мы нашли терапевтические средства, и люди теперь уже не так сильно боятся этого вируса, — добавил Райан.

Однако для того, чтобы побороть вирус, необходимо найти вакцину и провести вакцинацию по всему миру.

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К слову, в мире зафиксировали 4 317 061 случай коронавируса. На первом месте по количеству инфицированных США, где заболело 1 381 696 человек.

На втором месте оказалась Россия. Там зафиксировали 242 271 случай коронавируса.

Третью позицию занимает Великобритания. В стране 230 984 случаев Covid-19.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о смягчении карантина в стране с 12 мая, хотя 11 мая РФ вышла на третье место в мире по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом Covid-19.