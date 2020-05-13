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Лукашенко заявил, что после парада вдвое уменьшилась заболеваемость пневмонией

После военного парада, который прошел в Минске 9 мая, вдвое упала заболеваемость пневмониями.

Об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания.

— Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они там, где-то будут запертыми. Это и военные люди были, и которые переболели… Ну и что мы получили? В Минске значительно – вчера в два раза – снижение пневмоний. И я вчера перекрестился: дай Бог, чтобы мы и дальше так по пневмониям прошлись, — сказал он.

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Лукашенко заявил, что у властей была настороженность насчет роста заболеваемости после парада.

— В том плане, что мы госпитализировали и выписали людей − и у нас в минус пошло число заболевших, и не только в Минске − мы получили дополнительное койко-место на всякий случай для заболевших, − сказал он.

Напомним, 9 мая в Минске состоялся парад с использованием военной техники. Несмотря на пандемию коронавируса, в столице Беларуси в этот день собрались толпы людей, большинство из них были без защитных средств.

Источник: ОНТ

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