Словения отменила запрет на авиасообщение с другими странами, который действовал с 17 марта 2020 года из-за распространение коронавируса.

Но до 12 июня сохраняется запрет на посадку самолетов в аэропортах местного значения, прибывших из-за рубежа.

Об этом говорится в итоговом протоколе сессии кабинета министров Словении.

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— Запрет на осуществление международных воздушных перевозок как с территории Евросоюза, так и из третьих стран в международные аэропорты Словении, больше не является необходимой мерой, — отмечается в документе.

От начала пандемии коронавируса словенская власть запретила регулярные авиаперевозки, железнодорожное и автобусное сообщение. Пересечь границу можно было только через ограниченное количество пограничных переходов, на каждом из которых оборудован специальный пункт санитарного контроля.

Въезд из-за границы был разрешен только гражданам и владельцам словенского вида на жительство, которые должны были пройти 7-дневную самоизоляцию. Исключение составляют грузовые перевозки, что доставляют товары из соседних стран.

Сезонные рабочие и иностранные владельцы земельных участков в Словении могли обратиться к властям по специальному разрешению на въезд.

Напомним, что Министерство инфраструктуры Украины установит предельные тарифы на авиационные перевозки для возвращения украинских граждан из-за рубежа.