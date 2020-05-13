Здоровье восстанавливается после коронавируса 10 лет — Bloomberg

Во всем мире от коронавируса вылечилось более миллиона людей. Однако после заболевания многие пациенты жалуются на сонливость, удушье и боль в теле.

В Ухане и Гонконге провели исследования и выяснили, что выздоровевшие от коронавируса люди могут столкнуться с проблемами легких, сердца и печени. Также от вируса могут страдать и другие органы.

Выяснилось, что такие последствия могут остаться на более чем 10 лет.

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По мнению британского врача, который лечил премьер-министра Бориса Джонсона, коронавирус может изменить глобальную систему здравоохранения.

— То, какими будут эти хронические проблемы и как много пациентов будет страдать от них, будет иметь последствия как для самих больных, так и для врачей, и для всей системы здравоохранения, — сказала эпидемиолог из Университета Северной Каролины Кимберли Пауэрс.

Медики в Гонконге также выяснили, что у половины выздоровевших легкие функционировали хуже нормы. Анализ образцов крови выздоровевших от коронавируса 25 человек из города Ухань показал, что они так и не смогли выздороветь полностью.

По словам врачей медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, хронические осложнения сердца могут развиться даже после выздоровления в результате постоянного воспалительного процесса.

Чтобы вовремя обнаружить Covid-19 и обратиться за помощью к медикам, стоит знать симптомы коронавируса.