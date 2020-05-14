PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Коронавирус в США: Трамп объяснил большое количество случаев

В США провели более 10 млн тестов на коронавирус.

Об этом на брифинге заявил президент США Дональд Трамп.

— Десять миллионов. Мы установили рекорд всех времен, — сказал Трамп.

Также он отметил, что высокие показатели случаев коронавируса связаны в первую очередь с большим количеством тестирования.

Читайте: Образование во время карантина: как проходит обучение в разных странах мира

По состоянию на 14 мая в США зафиксировали 1 390 406 случаев коронавируса. Из них умерли 84 119 человек, а выздоровели – 243 430.

Ранее Факты ICTV писали, что президент США Дональд Трамп не будет считать, что штаты возобновились после карантина из-за коронавируса, если у них не открыты школы.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка