Коронавирус в США: Трамп объяснил большое количество случаев

В США провели более 10 млн тестов на коронавирус.

Об этом на брифинге заявил президент США Дональд Трамп.

— Десять миллионов. Мы установили рекорд всех времен, — сказал Трамп.

Также он отметил, что высокие показатели случаев коронавируса связаны в первую очередь с большим количеством тестирования.

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По состоянию на 14 мая в США зафиксировали 1 390 406 случаев коронавируса. Из них умерли 84 119 человек, а выздоровели – 243 430.

Ранее Факты ICTV писали, что президент США Дональд Трамп не будет считать, что штаты возобновились после карантина из-за коронавируса, если у них не открыты школы.