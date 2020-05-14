Европарламент упростил визовый режим с Беларусью

Европарламент принял упрощенную процедуру визового режима с Беларусью и соглашение о реадмиссии лиц, находящихся без разрешения.

Визовое соглашение 13 мая в Брюсселе поддержали 634 евродепутата, 48 — были против. За соглашение о реадмиссии проголосовали 560 евродепутатов, 117 высказались против, а 13 воздержались.

Читайте: Кабмин запретил ездить в Беларусь по внутренним паспортам — назвали дату

Упрощение визового режима предусматривает взаимное облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. Также будет обеспечено право граждан обращаться за получением виз в посольства европейских стран и визовых центров.

Для ряда категорий лиц перечень необходимых документов сократят. Это будет касаться бизнесменов, водителей транспорта для международных перевозок, журналистов, а также людей, которые отправляются в ЕС с научной или творческой целью.

Стоимость визы для белорусов снизится до €35. Решение о ее выдаче будут принимать до 10 дней, однако в случае дополнительной проверки срок возрастет до 30 дней. В неотложных случаях заявление будут рассматривать до двух рабочих дней, а визовый сбор составит €70.

Белорусская виза для граждан Европейского Союза подешевеет до €35. Также будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится с 90 дней в году до 180 дней.

Согласно договору о реадмиссии, Беларусь должна соглашаться принимать своих граждан, если они не имеют разрешения находиться в ЕС или если они утратили такое право. Это же касается несовершеннолетних детей и супругов таких лиц.

Также Беларусь должна принимать граждан третьих стран или лиц без гражданства, которые не имеют права находиться на территории ЕС, если у них на момент въезда в Евросоюз была виза или вид на жительство в Беларуси.

Документы вступят в силу в первый день второго месяца после уведомления о завершении процедур ратификации.

Ранее Факты ICTV писали, что Польша начала выдавать рабочие визы украинцам с 29 апреля.

Источник: DW