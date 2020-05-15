Иранским спортсменам запретили соревноваться с израильтянами

Иранским спортсменам законодательно запретили соревноваться с израильтянами. Соответствующий законопроект одобрил парламент Исламской республики.

— У нас есть идеологические принципы, согласно которым сионистский режим (Израиль) не признается суверенным государством и, соответственно, никакие спортивные соревнования против него проводиться не будут, — заявил глава спортивного комитета иранского парламента Мохаммед Азизи.

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Он добавил, что если это будет приводить к дисквалификации иранских спортсменов или команд, они будут оставаться в дисквалификации.

Азизи уверен, что идеологические принципы страны, важнее спортивных состязаний.

К слову, Иран и раньше уже запрещал своим спортсменами соревноваться с израильтянами, считая єто жестом солидарности с палестинцами. Однако спортсменам из-за этого не раз приходилось терпеть санкции.

Ранее Факты ICTV писали, что во время учений в Оманском заливе иранский эсминец Jamaran ошибочно попал ракетой в дружественный военный корабль Konarak.

Источник: Etemad