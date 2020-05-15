Нет активных случаев: Маврикий победил коронавирус

В Маврикии не зафиксировали ни одного случая коронавируса.

Таких результатов правительству африканского государства удалось добиться жесткими ограничительными методами.

По словам министра здравоохранения Маврикия Кайлеша Ягутпала, сейчас в стране нет ни одного больного Covid-19.

— Мы выиграли битву благодаря сотрудничеству общества, которое понимало, что правительству необходимо предпринять жесткие меры, включая полный запрет на выход из дома, закрытие супермаркетов и границ, — сказал Кайлеш Ягутпал.

Всего в мире зафиксировали 4 443 597 случаев коронавируса. На первом месте по количеству заболевших США, где зафиксировали 1 417 777 случаев.

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На втором месте оказалась Россия, в стране заболели 252 245 человек.

Третью позицию занимает Великобритания, где зафиксировали 234 440 случаев.

В то же время эпицентр европейской вспышки коронавируса в настоящее время фиксируют на востоке, где растет число случаев инфицирования в России, Украине, Беларуси и Казахстане.