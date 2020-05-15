Премьер-министр Словении Янез Янша в парламенте отметил, что правительство страны может объявить о преодолении пандемии коронавируса в конце мая.

— Словения сдержала эпидемию. Сегодня она имеет лучший эпидемиологический статус в Европе, — сказал Янез Янша.

Также он подчеркнул, что ключевые меры по сдерживанию останутся в силе, но одно главное ограничение было снято: граждане ЕС смогут пересекать границу, хотя и с предостережениями.

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Премьер-министр Словении отметил, что быстрые действия правительства спасли десятки жизней после того, как они столкнулись с пустыми запасами защитных средств.

В Словении зафиксировано 1 464 случая коронавируса, из них — 103 летальных. Сейчас только 32 человека с диагнозом Covid-19 находятся в больницах, из них 7 в реанимации.

Напомним, что по состоянию на 15 мая в Украине зафиксировали 17 330 случаев заражения коронавирусом, за сутки — 483.

Источник: Total Slovenia News.