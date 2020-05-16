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Факты / Мир

Во Франции задержали спонсора геноцида в Руанде Фелисьена Кабугу

16 мая во Франции арестовали спонсора геноцида в Руанде Фелисьена Кабугу.

Он обвиняется в создании формирований, причастных к истреблению тутси в 1994 году.

Фелисьен Кабуга в 1994 году был владельцем радиостанции Свободное радио и телевиденье тысячи холмов. Он использовал это для разжигания этнической ненависти между представителями народностей хуту и тутси.

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Также для организации преступлений против тутси Кабуга организовывал сбор средств.

К слову, в 1997 году Международный трибунал предъявил Кабуге обвинения в геноциде и массовому истреблению людей.

Ранее Гаагский трибунал увеличил срок наказания до пожизненного заключения лидеру боснийских сербов 73-летнему Радовану Караджичу.

Источник: BFMTV

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