Пуэрто-Рико может войти в состав США. В стране состоится референдум

Референдум о присоединении Пуэрто-Рико к США состоится одновременно с общими выборами третьего ноября 2020 года.

Об этом заявил губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес.

В бланке будет указан вопрос о том, необходимо ли немедленно принять Пуэрто-Рико в состав США.

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Если жители проголосуют положительно, то это все равно не изменит статуса Пуэрто-Рико, поскольку для признания территорией США еще требуется одобрение американского Конгресса.

Escojamos el camino correcto con igual dignidad y con igual patriotismo. Es el momento de que los 3.2 millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico dejen de ser los últimos en la fila. ¡Igualdad plena! pic.twitter.com/gxhg9hJF8h — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) May 16, 2020



Напомним, международно-правовой статус Пуэрто-Рико сейчас очень противоречивый. Жители острова считаются гражданами США, но не платят налогов и не могут участвовать в выборах президента.

Верховная законодательная власть на острове принадлежит Конгрессу США, но интересы Пуэрто-Рико представляет комиссар-резидент, который не имеет права голоса. Исполнительная власть находится в руках местного губернатора.

К слову, Аляска и Гавайи стали последними присоединившимися штатами. Это произошло в 1959 году.