В Варшаве полиция разогнала митинг против карантина

На выходных в польской столице Варшаве прошли митинги, участники которых требовали отменить карантинные меры в стране.

Во время массовых мероприятий произошли столкновения с правоохранителями.

— Фиксировались нападения на офицеров полиции. Поэтому правоохранители использовали принудительные методы, в частности физическую силу и слезоточивый газ, — рассказали в пресс-службе польской полиции.

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В то же время митингующие также жаловались на применение к ним физической силы.

There have been further protests in Warsaw today against the government’s lockdown measures and alleged lack of support for businesses. Like last week, police clashed with and detained some protesters, including an opposition senator, Jacek Bury pic.twitter.com/eLAU4Um7bR — Notes from Poland ???????? (@notesfrompoland) May 16, 2020

Напомним, из-за коронавируса в Польше сотни тысяч граждан находятся на карантине. В то же время в стране уже началась отмена карантинных мер. В понедельник, 18 мая, Польша войти в очередной этап возобновления работы заведений.

Источник: Policja.pl