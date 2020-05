В Варшаве полиция разогнала митинг против карантина

На выходных в польской столице Варшаве прошли митинги, участники которых требовали отменить карантинные меры в стране.

Во время массовых мероприятий произошли столкновения с правоохранителями.

В то же время митингующие также жаловались на применение к ним физической силы.

There have been further protests in Warsaw today against the government’s lockdown measures and alleged lack of support for businesses.

Like last week, police clashed with and detained some protesters, including an opposition senator, Jacek Bury pic.twitter.com/eLAU4Um7bR

— Notes from Poland ???????? (@notesfrompoland) May 16, 2020