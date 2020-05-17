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В Варшаве полиция разогнала митинг против карантина

На выходных в польской столице Варшаве прошли митинги, участники которых требовали отменить карантинные меры в стране.

Во время массовых мероприятий произошли столкновения с правоохранителями.

— Фиксировались нападения на офицеров полиции. Поэтому правоохранители использовали принудительные методы, в частности физическую силу и слезоточивый газ, — рассказали в пресс-службе польской полиции.

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В то же время митингующие также жаловались на применение к ним физической силы.

Напомним, из-за коронавируса в Польше сотни тысяч граждан находятся на карантине. В то же время в стране уже началась отмена карантинных мер. В понедельник, 18 мая, Польша войти в очередной этап возобновления работы заведений.

Источник: Policja.pl

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