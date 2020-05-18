Bloomberg: В Китае из-за Covid-19 изолировали более 100 млн человек

В китайской провинции Цзилинь в связи со вспышкой коронавируса изолировали более 108 миллионов человек.

В этом регионе зафиксировали только 34 новых случаев коронавируса. Однако местные власти решили предотвратить распространение Covid-19 и закрыть школы, а также все автобусное и железнодорожное сообщение.

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К слову, сейчас Китай занимает 13 позицию. В стране зафиксировали 84 054 случая Covid-19.

На первом месте по количеству заболевших США, где заболели 1 491 547 человек. Вторую позицию занимает Россия. Там Covid-19 обнаружили у 290 678 человек.

На третьем месте Великобритания, где зафиксировали 247 706 человек.

По состоянию на утро 18 мая в Украине зафиксировано 18 616 случаев коронавирусной инфекции, за сутки — 325.