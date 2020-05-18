Коронавирус может поразить Европу второй волной пандемии — ВОЗ

Зимой в Европе может наступить вторая волна пандмии короавирусу, которая будет совпадать с другими сезонными заболеваниями

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

— Европа должна готовиться ко второй смертоносной волны коронавируса зимой, — предупредил руководитель ВОЗ.

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Региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге заявил, что сейчас пришло время укрепить системы здравоохранения вследствие увеличения вместительности больниц, чтобы страны были способны лечить больше пациентов.

— В Европе пришло время для подготовки, а не празднование, даже если ежедневное количество заражений и летальных случаев уменьшается, — предупредил он.

Представитель ВОЗ отметил, что несмотря на то, что количество новых случаев крнавирусу снижается, это не значит, что пандемия заканчивается.

Напомним, ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть более заразным, чем те, которые распространялись в начале пандемии.