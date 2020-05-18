В Берлине на акции протеста пострадали 5 полицейских

В Берлине пятеро сотрудников полиции получили травмы на акциях протеста, связанных с ограничениями по коронавирусу.

В субботу в многочисленных демонстрациях в Берлине участие приняли около тысячи человек.

— В целом более 300 человек были задержаны и были начаты соответствующие производства о нарушении общественного порядка и уголовные производства из-за нарушений распоряжений по ограничительным мерам в соответствии с законом об инфекционной защите, — сообщает полиция города.

Помимо прочего, выписали штрафы за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, нападение с применением силы, оскорбление, нарушение закона о проведении общественных собраний, нарушение общественного порядка группой и телесные повреждения.

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Двое участников акций были доставлены в полицейские участки.

Напомним, на протяжении уже нескольких недель время от времени в городах Германии проходят акции протеста против ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

Так, 9 мая на улицы вышли тысячи людей в Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и в Штутгарте.