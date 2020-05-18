В Швеции рекордная смертность за последние 27 лет

В Швеции зафиксировали рекорд смертности за последние 30 лет.

Согласно данным национального института статистических данных, начиная с 1993 года, в апреле умерли 10, 4 тыс. человек.

— Число погибших в декабре 1993 года составило 11 057 против 10 458 в апреле этого года, — говорится в сообщении.

Также указывается, что в январе 2000 года на 100 тысяч человек умерло 110,8 человека, что выше, чем 101,1 человека в апреле этого года.

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К слову, сейчас в Швеции зафиксировали 30 377 случаев коронавируса. В стране вылечился 4 971 человек, а умерли – 3 698.

Ранее Факты ICTV сообщали, что коронавирус делает с организмом человека, который ВОЗ объявил пандемией.

Источник: The New York Times