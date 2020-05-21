Грузия отменяет чрезвычайное положение и комендантский час с 23 мая

Грузия решила не продлевать чрезвычайное положение и комендантский час, которые ввели для сдерживания распространения коронавируса.
Режим чрезвычайного положения в Грузии истекает 23 мая. Декрет президента об объявлении ЧС действует до 22 мая включительно.
Ограничения, в том числе и комендантский час, отменяются с 23 мая.
По словам премьер-министра Георгия Гахария, такое решение приняли сегодня на заседании правительства.
— Вызовы после этой глобальной пандемии становятся все хуже и хуже, но в то же время мы должны медленно, но очень осторожно возвращать страну к нормальному темпу жизни, — подчеркнул он.
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Премьер также пояснил, что правительство уже обратилось в парламент для разработки соответствующих законодательных рамок.
Кроме этого, Грузия готовится к открытию границ и восстановление регулярных международных рейсов. Ориентировочная дата возобновления работы — 1 июля.