Британская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что вакцина от коронавируса может быть готова уже в сентябре 2020 года.

Компания в Великобритании получила от США более $1 млрд на разработку вакцины.

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Деньги для разработки медпрепарата выделило Управление перспективных исследований и разработок в области биомедицины США (BARDA) для изготовления 1 млрд доз.

Оксфордская вакцина — одна из самых перспективных в мире, и AstraZeneca заявляет, первые 30 млн доз лекарств будут готовы уже в сентябре этого года. В компании также обязались изготовить 100 млн вакцин до конца 2020 года.

Первая партия для вакцинации от коронавируса будет доступна только гражданам Великобритании. Также в компании заявили, что они работают для обеспечения широкой поставки вакцины и всему миру без прибыли во время пандемии Covid-19.

Ранее Факты ICTV сообщали, что во всем мире разрабатывается около 70 вакцин против коронавируса, однако лишь некоторым удалось приблизить свои исследования на этап, когда можно проводить испытания на людях.