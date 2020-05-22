Посольство Украины в Пакистане проверяет информацию о наличии граждан Украины на борту самолета А320 Международных авиалиний Пакистана, который потерпел крушение.

— 22 мая произошла авиакатастрофа пассажирского самолета А 320 (Лахор-Карачи) Международных авиалиний Пакистана. По предварительной информации, 90 пассажиров погибли, в том числе и экипаж. Посольство сейчас проверяет, не было ли на борту украинцев, — сказал директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

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Как ранее сообщалось, пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился возле аэропорта Карачи.

Самолет летел из Лахора в Карачи и упал незадолго до своей посадки в Международном аэропорту Джинна.

Местный телеканал Samaa, ссылаясь на представителя национальной пакистанской авиакомпании Международные авиалинии Пакистана Абдула Саттара, сообщил, что на борту было 95 пассажиров и 8 членов экипажа.

Напомним, что появилось первое видео падения самолета, который потерпел крушение в Пакистане.

Источник: Посольство Украины в Исламской Республике Пакистан