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Факты / Мир

Авиакатастрофа в Пакистане: посольство проверяет, были ли на борту украинцы

Посольство Украины в Пакистане проверяет информацию о наличии граждан Украины на борту самолета А320 Международных авиалиний Пакистана, который потерпел крушение.

 — 22 мая произошла авиакатастрофа пассажирского самолета А 320 (Лахор-Карачи) Международных авиалиний Пакистана. По предварительной информации, 90 пассажиров погибли, в том числе и экипаж.

Посольство сейчас проверяет, не было ли на борту украинцев, — сказал директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

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Как ранее сообщалось, пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился возле аэропорта Карачи.

Самолет летел из Лахора в Карачи и упал незадолго до своей посадки в Международном аэропорту Джинна.

Местный телеканал Samaa, ссылаясь на представителя национальной пакистанской авиакомпании Международные авиалинии Пакистана Абдула Саттара, сообщил, что на борту было 95 пассажиров и 8 членов экипажа.

Напомним, что появилось первое видео падения самолета, который потерпел крушение в Пакистане.

Источник: Посольство Украины в Исламской Республике Пакистан

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