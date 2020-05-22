По состоянию на 22 мая в мире зафиксировано более 5 млн случаев коронавируса. За последние сутки Covid-19 заболели 112 573 человека.
От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 332 924 человека. Однако побороть болезнь удалось 1 948 739 пациентам.
Страны с наибольшим количеством заболевших за день:
- США – 25 295;
- Бразилия – 18 508;
- Великобритания – 9623;
- Германия – 3000;
- Россия – 2000.
Страны с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом:
- США — 1 577 147;
- Россия — 317 554;
- Бразилия — 310 087;
- Великобритания — 252 246;
- Испания — 233 037.
Страны с наибольшей смертностью от Covid-19:
- США — 96 354;
- Великобритания — 36 042;
- Италия — 32 486;
- Франция — 28 215;
- Испания — 27 940.
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По статистике заболевших Covid-19, Украина занимает 33 позицию. В стране 19 706 подтвержденных случаев. Из них умерли 579 пациентов, побороть болезнь смогли 6 227 человек. Сейчас в Украине коронавирусом болеют 12 900 человек.
Страны, где ввели смягчение карантина
В Германии уже работают рестораны и крупные торговые точки. Франция разрешила гражданам посещать магазины и кафе, а также будут отрытыми средние школы. При этом необходимо будет придерживаться всех санитарных условий.
В Швейцарии власти приняли решение открыть школы и разрешить людям выходить на улицу без масок. В Греции туристический сезон открывается уже с 15 июня.
В Италии разрешили навещать родственников, однако пока только в пределах своего региона. Также Италия возобновляет работу аэропортов с 3 июня.
Напомним, 21 мая в мире коронавирусом заболели более 4,9 млн человек. От осложнений, вызванных Covid-19, умерли 328 115 пациентов.
Источник: Университет Джонса Хопкинса