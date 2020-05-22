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Факты / Мир

Коронавирус в мире: количество больных на 22 мая

По состоянию на 22 мая в мире зафиксировано более 5 млн случаев коронавируса. За последние сутки Covid-19 заболели 112 573 человека.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 332 924 человека. Однако побороть болезнь удалось 1 948 739 пациентам.

Страны с наибольшим количеством заболевших за день:

  • США – 25 295;
  • Бразилия – 18 508;
  • Великобритания – 9623;
  • Германия – 3000;
  • Россия – 2000.

Страны с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом:

  • США — 1 577 147;
  • Россия — 317 554;
  • Бразилия — 310 087;
  • Великобритания — 252 246;
  • Испания — 233 037.

Страны с наибольшей смертностью от Covid-19:

  • США — 96 354;
  • Великобритания — 36 042;
  • Италия — 32 486;
  • Франция — 28 215;
  • Испания — 27 940.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

По статистике заболевших Covid-19, Украина занимает 33 позицию. В стране 19 706 подтвержденных случаев. Из них умерли 579 пациентов, побороть болезнь смогли 6 227 человек. Сейчас в Украине коронавирусом болеют 12 900 человек.

Страны, где ввели смягчение карантина

В Германии уже работают рестораны и крупные торговые точки. Франция разрешила гражданам посещать магазины и кафе, а также будут отрытыми средние школы. При этом необходимо будет придерживаться всех санитарных условий.

В Швейцарии власти приняли решение открыть школы и разрешить людям выходить на улицу без масок. В Греции туристический сезон открывается уже с 15 июня.

В Италии разрешили навещать родственников, однако пока только в пределах своего региона. Также Италия возобновляет работу аэропортов с 3 июня.

Напомним, 21 мая в мире коронавирусом заболели более 4,9 млн человек. От осложнений, вызванных Covid-19, умерли 328 115 пациентов.

Источник: Университет Джонса Хопкинса

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