Коронавирус в Великобритании: у 5% тестов есть антитела к Covid-19

Исследования на антитела к коронавирусу показали их наличие у 5% проведенных тестов.

Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтью Хенкок.

По его словам, процент тестов с антителами в Лондоне намного больше, чем в стране в целом и составляет более 17%.

В Великобритании планируют получить от швейцарской и американской медицинских компаний более 10 млн тестов на антитела.

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Сначала они будут предложены медицинскому и социальному персоналу, а также пациентам и жильцам дома престарелых.

К слову, в Великобритании зафиксировали 252 246 случаев коронавируса. От осложнений, вызванных Covid-19, умерли 36 124 человека, а выздоровели – 1 134.

Напомним, университеты Великобритании начали медицинские испытания препаратов хлорохин и гидроксихлорохин для лечения коронавируса.

Источник: Аljazeera