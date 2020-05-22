Коронавирус в Великобритании: у 5% тестов есть антитела к Covid-19

Исследования на антитела к коронавирусу показали их наличие у 5% проведенных тестов.
Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтью Хенкок.
По его словам, процент тестов с антителами в Лондоне намного больше, чем в стране в целом и составляет более 17%.
В Великобритании планируют получить от швейцарской и американской медицинских компаний более 10 млн тестов на антитела.
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Сначала они будут предложены медицинскому и социальному персоналу, а также пациентам и жильцам дома престарелых.
К слову, в Великобритании зафиксировали 252 246 случаев коронавируса. От осложнений, вызванных Covid-19, умерли 36 124 человека, а выздоровели – 1 134.
Напомним, университеты Великобритании начали медицинские испытания препаратов хлорохин и гидроксихлорохин для лечения коронавируса.
Источник: Аljazeera