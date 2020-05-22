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Факты / Мир

Не нужно становиться на колени: Лукашенко возмущен отказом РФ от ракетного проекта

Москва отказалась от предложения Минска совместно разрабатывать ракетное вооружение и не предоставила полигон для его испытаний.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко и выразил мнение, что его стране нужно наладить собственное производство ракет.

— Не нужно перед россиянами становиться на колени. Это сигнал: если наш ближайший союзник мало того, что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет, — слушайте, это вопрос, — сказал Лукашенко во время посещения опытно-испытательного участка научно-производственного ООО ОКБ ТСП в Мачулищах.

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Там белорусскому лидеру сообщили об освоении сборки китайских ракет и разработке собственного вооружения, способного поражать цели на дальности до 300 км.

Напомним, Лукашенко официально зарегистрировался для участия в выборах президента Беларуси в 2020 году.

Источник: Сайт президента

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