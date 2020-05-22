США не будут закрывать границы во время второй волны пандемии

Соединенные Штаты Америки не будут закрывать границы в случае новой волны коронавируса.

Об этом во время визита на завод Ford в Мичигане заявил Дональд Трамп.

— Мы не закроем нашу страну, если США пострадают от второй волны коронавирусной инфекции, — подчеркнул он.

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Сравнив болезнь с пожаром, Трамп заверил, что США смогут погасить эти вспышки болезни.

— Мы собираемся потушить пожары. Мы не собираемся закрывать страну. Мы можем погасить огонь. Будь то тлеющие угли или пламя, мы его ликвидируем. Но мы не будет закрывать нашу страну, — резюмировал он.

Ранее Факты ICTV писали, что зимой в Европе может наступить вторая волна пандемии коронавируса, которая будет совпадать с другими сезонными заболеваниями.

Источник: CNBC