ВОЗ не смогла собрать всю сумму на борьбу с Covid-19

ВОЗ не смогла собрать необходимую сумму на борьбу с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил председатель организации Тедрос Аданом Гебреисус.

Фонд ВОЗ собрал только $800 млн, тогда как планировалось накопить $1,7 млрд.

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— С начала пандемии ВОЗ работала круглосуточно для координации глобальной реакции на всех трех уровнях организации — предоставления технических советов, катализации политической солидарности, активизации ресурсов, координации логистики и многое другое, — заявил Гебреисус.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп выступил с жестким ультиматумом и дал для ВОЗ 30 дней для реформирования и существенных улучшений, иначе США будут вынуждены выйти из состава организации.