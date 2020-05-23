Владелец космической компании ЅрасеХ Илон Маск назвал ”липовой” статистику по коронавирусу в США.

На заводах ЅрасеХ в США, где во время пандемии работает 8 тыс. человек, нет серьезных случаев заболевания Covid-19, говорит он.

— Статистика стала ненадежной, когда в ней начали учитывать тех, кому коронавирус не подтверждали тестом, а просто ставили схожие симптомы. А симптомов сходных с Covid-19, около сотни. По сути — что угодно, — сказал бизнесмен.

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Статистика стала ”липовой”, вероятно, где-то в середине апреля, добавил Маск.

По данным властей США, 23 мая в стране 1,64 млн ( за сутки +23 912). Выздоровело 317 тыс., летальные исходы — 96 370.

Как писали Факты ICTV, Маск открыл завод Tesla в Калифорнии несмотря на запрет местных властей.