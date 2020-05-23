Лидер автопроката Hertz объявил о банкротстве из-за коронавируса

Американская компания автопроката Hertz объявила о банкротстве из-за коронавируса и введеного карантина.

Она работала в этом бизнесе с 1918 года.

В начале года компания имела 568 тыс. авто и 12,4 тыс. корпоративных и франчайзинговых локаций по всему миру. Треть таких мест находится в аэропортах.

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В конце марта Hertz имела долговых обязательств на $18,8 млрд. $14,4 млрд обеспечивают ее транспортные средства.

Большинство авто банки заберут и продадут с аукционов, может повлиять на снижение цен на вторичном рынке в США и Европе.

— Влияние коронавируса на спрос на поездки был внезапным и драматическим, что привело к резкому снижению выручки и будущих заказов компании, — говорится в заявлении компании.

За 102-летнюю историю компания пережила Великую депрессию, остановку производства автомобилей в США, Вторую мировую войну и изменения цен на нефть.

Напомним, авиакомпания Virgin Australia обанкротилась на фоне коронавирусной кризиса.

Авиаперевозчик занимает примерно 31% рынка авиаперевозок в Австралии.