По данным из Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 7.30 23 мая в мире зарегистрировано уже 5 213 483 случаев коронавируса.

За прошлые сутки в мире 111 059 новых случаев коронавируса и 5 301 летальный случай. Это самое большое количество диагностированных за сутки случаев коронавируса с начала пандемии.

Новым эпицентром Covid-19 эксперты Всемирной организации здравоохранения назвали Южную Америку.

Министерство здравоохранения Бразилии заявило, что в пятницу в стране было зарегистрировано 20 803 новых случаев Covid-19, в результате чего общее число случаев заболевания в стране достигло 330 890.

США продолжают держать печальное лидерство по количеству случаев коронавируса.

Больше всего инфицированных коронавирусом в:

США — 1 601 434 (+ 24 147);

Бразилии — 330 890 (+ 20 803);

России — 326 448 (+ 8 894);

Великобритании — (+ 3298);

Испании — 234 824 (+ 1787).

Наибольшее количество смертей зафиксировали в:

США — 96 007;

Великобритании — 36 475;

Италии — 32 616;

Испании — 28 626.

Франции — 28 218;

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Украина находится на 33 месте в списке стран мира по количеству инфицирований коронавирусом (20 148случаев, данные по состоянию на 22 мая).

В Китае за прошлые сутки не было зарегистрировано новых подтвержденных случаев заболевания Covid-19 — впервые в стране не наблюдалось ежедневного увеличения числа случаев заболевания с начала пандемии в городе Ухань в конце прошлого года.

Власти Исландии заявили о намерении с понедельника ослабить ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса. На территории страны только два человека лечатся от осложнений, вызванных Covid-19.

Напомним, 21 мая в мире коронавирусом заболело 5 102 424 человека. От осложнений, вызванных Covid-19, умерли 332 924 пациента.

Источник: Университет Джонса Хопкинса