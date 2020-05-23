По данным из Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 7.30 23 мая в мире зарегистрировано уже 5 213 483 случаев коронавируса.
За прошлые сутки в мире 111 059 новых случаев коронавируса и 5 301 летальный случай. Это самое большое количество диагностированных за сутки случаев коронавируса с начала пандемии.
Новым эпицентром Covid-19 эксперты Всемирной организации здравоохранения назвали Южную Америку.
Министерство здравоохранения Бразилии заявило, что в пятницу в стране было зарегистрировано 20 803 новых случаев Covid-19, в результате чего общее число случаев заболевания в стране достигло 330 890.
США продолжают держать печальное лидерство по количеству случаев коронавируса.
Больше всего инфицированных коронавирусом в:
- США — 1 601 434 (+ 24 147);
- Бразилии — 330 890 (+ 20 803);
- России — 326 448 (+ 8 894);
- Великобритании — (+ 3298);
- Испании — 234 824 (+ 1787).
Наибольшее количество смертей зафиксировали в:
- США — 96 007;
- Великобритании — 36 475;
- Италии — 32 616;
- Испании — 28 626.
- Франции — 28 218;
Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения
Украина находится на 33 месте в списке стран мира по количеству инфицирований коронавирусом (20 148случаев, данные по состоянию на 22 мая).
В Китае за прошлые сутки не было зарегистрировано новых подтвержденных случаев заболевания Covid-19 — впервые в стране не наблюдалось ежедневного увеличения числа случаев заболевания с начала пандемии в городе Ухань в конце прошлого года.
Власти Исландии заявили о намерении с понедельника ослабить ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса. На территории страны только два человека лечатся от осложнений, вызванных Covid-19.
Напомним, 21 мая в мире коронавирусом заболело 5 102 424 человека. От осложнений, вызванных Covid-19, умерли 332 924 пациента.
Источник: Университет Джонса Хопкинса