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Факты / Мир

Во Франции трансгендер стала мэром

Во Франции мэром города Тиюа-ле-Маршьенн впервые в истории страны стала официально признана женщина-трансгендер — 55-летняя Мари Куа.

За нее проголосовали проголосовали 14 муниципальных депутатов из 15, один воздержался. 24 мая новый мэр провела первое заседание с участием своей команды в мэрии.

Мэр пообещала работать для улучшения жизни в городе.

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К слову, из-за коронавируса французы могут не поехать отдыхать за границу или в другие страны ЕС во время летних отпусков.

По словам президента страны Эммануэля Макрон, говорить о восстановлении туризма во Франции пока рано.

Источник: La Voix du Nord

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