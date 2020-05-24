Во Франции трансгендер стала мэром

Во Франции мэром города Тиюа-ле-Маршьенн впервые в истории страны стала официально признана женщина-трансгендер — 55-летняя Мари Куа.

За нее проголосовали проголосовали 14 муниципальных депутатов из 15, один воздержался. 24 мая новый мэр провела первое заседание с участием своей команды в мэрии.

Мэр пообещала работать для улучшения жизни в городе.

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Marie Cau est la première femme trans à être élue maire en France !⠀

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Ce samedi, elle est devenue maire du village de Tilloy-lez-Marchiennes dans les Hauts de France.⠀

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Source : La Voix du Nord du 23 mai. pic.twitter.com/8KcSgqjP7y — Le coin des LGBT+ (@lecoindeslgbt) May 23, 2020

К слову, из-за коронавируса французы могут не поехать отдыхать за границу или в другие страны ЕС во время летних отпусков.

По словам президента страны Эммануэля Макрон, говорить о восстановлении туризма во Франции пока рано.

Источник: La Voix du Nord