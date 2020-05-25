60 млн человек будут на грани выживания. Как повлияет кризис на Украину и мир

За последнее столетие глобальные экономические кризисы обычно начинались с краха на финансовых рынках. Когда внезапно вздувался очередной биржевый пузырь.

Фондовые индексы тогда теряли десятки процентов за считанные дни, активы стремительно дешевели. А это вело к банкротству и безработице.

Сейчас все наоборот. Кризис пришел из реального производственного сектора.

На вынужденном карантине находились 3,5 млрд, то есть 40% населения планеты. Самые богатые бизнесмены теряли за один день пандемии миллиарды. Впрочем, фондовые рынки пошатнулись, в отличие от предыдущего кризиса, ненадолго.

В общем, мировые финансы пока чувствуют себя лучше, чем экономика в целом. США и Евросоюз банально включили печатные станки.

В таких странах, как наша, эмиссия денег всегда вызывала инфляцию и девальвацию. Но с мировыми валютами все иначе.

Украинский экспорт, прежде всего продовольствие, дешевеет не так стремительно, как ожидалось. Но слишком радоваться не стоит. Эксперты предупреждают: кризис в мире только начинается.

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Италия жалуется, что ей мало помогают, немцы, те наоборот, считают итальянцев бездельниками, не стоящими помощи.

В США, по оценкам экспертов, уже сейчас 43 млн безработных. Вашингтон выделил на поддержку бизнеса беспрецедентные суммы. Выделенные на борьбу с кризисом триллионы не взялись ниоткуда. Фактически американцы заняли их у будущих поколений.

Девальвация может поколебать преимущественно не основные валюты.

По этому же сценарию, большие проблемы ожидают страны, которые не способны обеспечить существенные финансовые вливания в экономику. И идут на искусственное повышение дефицита бюджета. Растет кризис неплатежеспособности, из-за карантина на рынке избыток товаров и продуктов, цены на которые падают. А дефляция не лучше инфляции. К МВФ уже обратились 150 стран с просьбами о помощи.

Не исключены массовые дефолты и банкротства. А за ними рост бедности и дефицит продуктов.

Настоящий бум переживает онлайн-торговля. И не только она. В разы увеличился спрос на дистанционное образование.

Для спасения экономики правительство многих стран раздувают дефициты бюджетов в невиданных ранее масштабах. А это вероятность дефолтов и эффекта домино. За искусственный рост долгов расплачиваться нам придется годами.

Факты ICTV ранее писали о том, что Чехия преодолела кризис, вызванный коронавирусом.