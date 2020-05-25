Мог ли Covid-19 появиться в тайной лаборатории Китая и кто ответит за вспышку

Цунами вируса продолжает путешествие по планете. Новым центром заражения этой неделе стала Латинская Америка. В Эквадоре погибших хоронят в картонных гробах. На второе место в трагическом рейтинге вышла Бразилия.

Между тем в мире продолжают искать первоисточники чумы XXI века. Но пока повесить всех летучих мышей на Китай не удается. На этой неделе более 60 стран выступили за проведение международного расследования вспышки Covid-19.

Это произошло перед конференцией ВОЗ, которая давно работает в Поднебесной и должна знать о начале распространения заразы. Но ВОЗ и ныне там, никаких признаний. В Китае инициативу расследование сразу назвали “политической атакой”. Но впоследствии таки согласились на его проведение, правда, с более мягкими формулировками.

Читайте: Расследование происхождения Covid-19 поддержали более 120 стран

Госсекретарь США Майк Помпео выставил Китаю счет – 9 триллионов долларов. Столько Пекин должен вложить в борьбу с коронаривурсом. Штаты в настоящее время действительно больше всего страдают от пандемии, число заболевших превысило уже 1,5 млн. Но в этом есть и вина Белого дома.

Позиция Пекина — мы сдерживали вирус несколько месяцев, выиграв для человечества время. Почему вы им не воспользовались?

Трамп рассматривает и возможность введения новых санкций против Китая. Правда, большую торговую войну американская экономика, которая сама сильно пострадала от локдауна, сейчас не потянет.

Ответ Китая на американскую критику — так называемая “масочная дипломатия” и поддержка своей репутации на международной арене, как победителя вируса.

Уже доказано, что первые вспышки коронавируса в Ухане состоялись в ноябре-декабре прошлого года. По данным западных спецслужб и австралийской АСИС — Пекин уничтожал доказательства и образцы и арестовывал врачей, которые осмелились говорить о Covid.

Настораживает и то, что нулевым пациентом могла быть сотрудница спецлаборатории Уханского института вирусологии, судьба которой до сих пор неизвестна. Именно в этом институте хранится крупнейшая в мире коллекция штаммов коронавирусов от летучих мышей. Еще 5 лет назад группа ученых вирусолога Ши Чженли сделала вывод, что вирусы генетически похожи на SARS могут передаваться от летучих мышей человеку и не поддаются лечению.

Факты ICTV ранее писали о том, что возникновение коронавируса: Китай согласился провести международное расследование.