Хорватия открывает туристический сезон

Хорватия объявила о начале туристического сезона и открыла первые 133 гостиницы и 65 кемпингов. В июне откроются почти все отели.

Власти страны планируют принять решения, которые упростят и ускорят въезд туристов.

— Хорошая эпидемиологическая ситуация есть основой для достижения результатов в этом году. Мы являемся одними из лучших в Европе в этом плане. Мы должны это максимально использовать, — сказал директор Хорватской ассоциации туризма Велько Остоич.

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Национальный совет по вопросам туризма сегодня заявила о начале целевых рекламных кампаний на ключевых рынках для привлечения отдыхающих.

Напомним, Австрия намерена принимать туристов из стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией.

В стране зафиксировано 16 404 случая коронавируса. От болезни умерли 633 человека. Выздороветь от коронавируса смогли 14 951 человек.

Источник: CroatiaWeek