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Факты / Мир

Коронавирус в Польше: за сутки не зафиксировали ни одной смерти

По состоянию на 25 мая количество зараженных Covid-19 в Польше возросло до 21 440 человек, из которых 996 человек умерли, а 9 276 вылечились.

За последние сутки в Польше не зарегистрировали ни одного летального случая от коронавируса.

Сейчас в больницах находятся 2 268 пациентов с коронавирусом, 78 259 человек — на домашнем карантине, 19 587 — под эпидемиологическим надзором.

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Всего в Польше уже провели более 770 тыс. тестов на выявление коронавируса.

Напомним, Польша ослабила карантин для сезонных рабочих из Украины. Они смогут начать работать сразу, без пребывания на 14-дневном карантине.

Источник: Минздрав Польши

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