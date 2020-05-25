В Черногории уже 20 дней не фиксируют новых случаев Сovid-19. Это значит, что она стала первой страной на территории Европы, которой удалось преодолеть эпидемию коронавируса.

В то же время в Институте общественного здоровья в Подгорице заявили, что пока не будут объявлять об окончании эпидемии.

Это сделают, если еще восемь дней никто не заболеет коронавирусом, то есть до 2 июня.

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Напомним, в Черногории, где насчитывается 600 тыс. населения, первый случай заражения Сovid-19 обнаружили 17 марта. С тех пор заболели 324 человека, из которых девять умерли.

В мире по состоянию на 25 мая в сутки коронавирусом заразились еще почти 95 тыс. человек, общее число заболевших достигло 5 406 537.