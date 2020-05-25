Пандемия коронавируса подтолкнула систему здравоохранения Чили очень близко к пределу.
Об этом сообщил президент Чили Себастьян Пиньер.
— Мы осознаем тот факт, что система здравоохранения находится под большим давлением, — сказал он.
Читайте: Коронавирус в мире: количество больных на 25 мая
Столица Сантьяго, которая находится под строгим контролем, в центре вспышки болезни в стране.
— Мы очень близки к пределу, потому что у нас очень сильно возросли потребности и спрос на медицинскую помощь, а также на кровати и отделения интенсивной терапии, — сказал Пиньера на открытии новой полевой больницы в столице.
Напомним, в Чили зарегистрировано почти 70 тыс. случаев заражения вирусом и более 700 человек умерли.