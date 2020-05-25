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Факты / Мир

Система здравоохранения очень близка к пределу — президент Чили

Пандемия коронавируса подтолкнула систему здравоохранения Чили очень близко к пределу.

Об этом сообщил президент Чили Себастьян Пиньер.

— Мы осознаем тот факт, что система здравоохранения находится под большим давлением, — сказал он.

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Столица Сантьяго, которая находится под строгим контролем, в центре вспышки болезни в стране.

— Мы очень близки к пределу, потому что у нас очень сильно возросли потребности и спрос на медицинскую помощь, а также на кровати и отделения интенсивной терапии, — сказал Пиньера на открытии новой полевой больницы в столице.

Напомним, в Чили зарегистрировано почти 70 тыс. случаев заражения вирусом и более 700 человек умерли.

Фото: Dreamstime

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