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Факты / Мир

В Новой Зеландии произошло землетрясение во время выступления премьер-министра

В понедельник, 25 мая, сильное землетрясение потрясло большую часть Новой Зеландии, когда премьер-министр Джасинда Ардерн появилась в прямом эфире по национальному телевидению.

Ардерн принимала участие в одном из своих регулярных выступлений в парламенте по утрам, но прервала интервью, чтобы сообщить о землетрясении.

— У нас здесь просто небольшое землетрясение, вполне приличная встряска, — сказала она.

Землетрясение силой 5,7 балла произошло около 8 утра на глубине 37 километров. Эпицентр образовался недалеко от столицы — Веллингтона.

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Более 35 тыс. человек по всей стране сообщили, что они почувствовали его.

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям заявило, что после землетрясения не было угрозы цунами для страны.

Также никто не заявил о каких либо травмах или повреждениях.

Недавно сильное землетрясение в Китае забрало жизни 4 людей, еще 23 человека пострадали.

Источник: dpa

Фото: Dreamstime

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