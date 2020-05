В понедельник, 25 мая, сильное землетрясение потрясло большую часть Новой Зеландии, когда премьер-министр Джасинда Ардерн появилась в прямом эфире по национальному телевидению.

Ардерн принимала участие в одном из своих регулярных выступлений в парламенте по утрам, но прервала интервью, чтобы сообщить о землетрясении.

Землетрясение силой 5,7 балла произошло около 8 утра на глубине 37 километров. Эпицентр образовался недалеко от столицы — Веллингтона.

Watch: New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern barely skipped a beat when an earthquake struck during a live television interview Monday morning https://t.co/y6mi4M5mxb pic.twitter.com/L8uhle1rNT

