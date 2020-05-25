Полиция Австрии застала президента Александера Ван дер Беллена в ресторане в центре Вены после официально разрешенного времени.

Глава государства отдыхал со своей женой и, как сообщил правоохранителям, “просто не заметил, как пролетело время”.

В связи с карантинными ограничениями, бары и рестораны Австрии могут работать не позднее, чем до 23 вечера. Посетители могут оставаться за столиками, однако официанты перестают их обслуживать.

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В полиции, которая увидела много напитков за столиком президента, решили, что обслуживание продолжалось в запрещенное время.

За этот инцидент владелец ресторана может получить штраф €30 тыс. за нарушение карантинных ограничений. А вот президент получил только словесное предупреждение.

Напомним, Австрия готовится к открытию туристического сезона летом. Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.