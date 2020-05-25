На Сицилии неизвестное судно высадило 400 беженцев.
После высадки корабль успел скрыться от вертолетов и кораблей береговой охраны: после часов розыска они так и не нашли судно.
На пляже Пальма ди Монтекьяро, куда привезли беженцев, работает полиция.
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Мигранты останавливали проезжающие машины и просили водителей довезти их до ближайшего города.
Правоохранители вместе с солдатами начали задержание, поскольку для всех новоприбывших предусмотрен двухнедельный карантин.
Это одна из крупнейших групп мигрантов, которую высаживали на Сицилии.
Напомним, Италия выделит €55 млрд на преодоление коронавирусного кризиса. Также средства направят на спасение экономики.
Источник: Ansa