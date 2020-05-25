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Факты / Мир

Задерживали солдаты: в Сицилию прибыло судно с 400 мигрантами

На Сицилии неизвестное судно высадило 400 беженцев.

После высадки корабль успел скрыться от вертолетов и кораблей береговой охраны: после часов розыска они так и не нашли судно.

На пляже Пальма ди Монтекьяро, куда привезли беженцев, работает полиция.

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Мигранты останавливали проезжающие машины и просили водителей довезти их до ближайшего города.

Правоохранители вместе с солдатами начали задержание, поскольку для всех новоприбывших предусмотрен двухнедельный карантин.

Это одна из крупнейших групп мигрантов, которую высаживали на Сицилии.

Напомним, Италия выделит €55 млрд на преодоление коронавирусного кризиса. Также средства направят на спасение экономики.

Источник: Ansa

Фото: Dreamstime

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