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Факты / Мир

Чехия открывает границы: кого пускают и при каких условиях

Чешская Республика сегодня открывает свои пограничные переходы с Австрией и Германией, хотя ограничения на то, кому разрешен въезд в страну, остаются.

Допускаются только возвращающиеся граждане, иностранные жители, а также студенты и деловые путешественники из Европейского Союза.

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Полиция будет проводить выборочные проверки автомобилей, а пассажирам необходимо будет предоставить свидетельство, подтверждающее, что у них нет Covid-19.

Со среды, 27 мая, граница со Словакией будет вновь открыта, но посетители с любой стороны границы должны будут вернуться в течение 48 часов.

Напомним, Чешская Республика была одной из первых европейских стран, которая закрыла свои границы, сделав это 12 марта.

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