Из-за коронавируса: у Джонсона ухудшилось зрение

После перенесенного коронавируса у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ухудшилось зрение.

Впервые за много лет ему пришлось одеть очки.

Об этом он заявил на брифинге.

— Мне приходится носить очки впервые за многие годы. Я думаю, что из-за его вероятного влияния. Вполне, вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом, — сказал он.

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Напомним, 27 марта стало известно, что Борис Джонсон заболел коронавирусом. Впоследствии его состояние ухудшилось и премьера перевели в реанимацию.

12 апреля Джонсона выписали из больницы, а к работе в обычном режиме он вернулся 27 апреля — то есть, через месяц.