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Факты / Lifestyle

Камни за $300 млн и египетская мумия: что скрывает на дне океана Титаник

Настоящая сенсация начала 20 века. Роскошный лайнер-гигант Титаник длиной почти 270 м, высотой в 10 этажный дом. 2,5 тыс. пассажиров от небогатых до миллионеров с мировым именем. Место в каюте первого класса стоило в пересчете на нынешний курс от 50 тыс. долларов.

Один за другим телеграфисты получают аж 7 предупреждений об айсбергах. Последние 2 просто игнорируют, даже не передав на капитанский мостик.

Катастрофа произошла около полуночи. Врезавшись в айсберг и получив несколько пробоин пароход начал стремительно тонуть.

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На самом дорогом лайнере мира, оказывается, сэкономили на материалах.

О том, что сокровища были в вещах богачей свидетельствует история с голубым бриллиантом, которая вошла в знаменитый фильм и оказалась не выдумкой режиссера, а событием зафиксированной в хронике.

В ожерелье девушку достали из ледяной воды. Считается, что там фигурировал один из крупнейших в мире, голубой бриллиант Хоуп. Известный тем, что все его хозяева умирали при загадочных обстоятельствах.

На дно морское вместе с Титаником пошла коллекция камней, общей стоимостью 300 млн долларов. Одним из самых ценных предметов также называют манускрипт Омара Хайяма 11 столетия. Множество предметов искусства и даже мумия египетской жрицы и предсказательницы из Британского музея.

Интересно, что по одной из конспирологических версий, сигналы SOS с Титаника, фиксировали в разных частях света каждые 6 лет после катастрофы. Это похоже на фантомную боль, говорят специалисты.

Факты ICTV ранее писали о том,  что американцы хотят достать из Титаника старинный телеграф.

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