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Словения будет отправлять на карантин всех туристов

Правительство Словении решило ввести 14-дневный карантин для всех туристов, прибывающих из ЕС и третьих стран.

Однако требование обязательной изоляции не распространяется на тех, у кого есть право на временное или постоянное проживание в стране.

Также исключение сделали для граждан ряда стран, которые ездят на работу в Словению, посещают близких родственников, едут на лечение, имеют зарезервированное жилье или собственную недвижимость на территории страны.

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Граждане стран, имеющих право свободного въезда в Словению также не будут проходить карантин — пока это только жители Хорватии.

Все, кто будут проезжать Словению транзитом — не будут проходить 14-дневную обсервацию.

Напомним, 15 мая Словения заявила, что поборола пандемию коронавируса и готова снимать карантинные ограничения и открывать авиасообщение.

Источник: Total Slovenia News

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