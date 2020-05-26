В Новой Зеландии вблизи побережья произошло землетрясение магнитудой 5 баллов.

Подземные толчки уже второй раз были зафиксированы за последние сутки.

— Землетрясение магнитудой 5 произошло в 27 км к западу от Фокстона, — говорится в сообщении Геологической службы США.

Эпицентр был зарегистрирован на глубине 54,1 км, а толчки были зафиксированы в 02.34 по киевскому времени.

Читайте: В Китае произошло землетрясение: четыре человека погибли, 23 пострадали

Информации об ущербе или количестве пострадавших в результате двух землетрясений пока нет.

Напомним, накануне, 25 мая, произошло сильное землетрясение в Новой Зеландии, потрясшее большую часть страны. Это произошло во время прямого эфира премьер-министра Джасинды Ардерн.

Землетрясение магнитудой 5,7 баллов произошло около 08.00 на глубине 37 км.

Более 35 тыс. населения страны сообщило, что почувствовало толчки. А Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям заявило, что угрозы цунами для Новой Зеландии нет.

Источник: Геологическая служба США