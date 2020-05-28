По состоянию на 5.30 28 мая Университет Джонса Хопкинса отчитывается о 102 164 новых случаях коронавирусной болезни за прошедшие сутки. Общее количество инфицированных во всех уголках нашей планеты достигло 5 691 790.

Жертвами осложнений Covid-19 в мире стали уже 355 629 человек, что означает рост статистики летальных случаев на 5 176 за сутки.

Коронавирус в мире победили уже 2 350 088 человек (+ 63 134).

5 стран с наибольшим количеством больных:

США — 1699176;

Бразилия — 411 821;

Россия — 370680;

Великобритания — 268 619;

Испания — 236 259.

Наибольшее количество смертей зафиксировали в:

США — 100 442;

Великобритания — 37542;

Италия — 33 072;

Франция — 28599.

Испания — 27117.

Украина находится на 36 месте в списке стран мира по количеству заражений коронавирусом (21 905 случаев, данные по состоянию на 27 мая).

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Статистика коронавируса в мире — подробно

Печальное лидерство по количеству заражений и смертей от Covid-19 уверенно держат США. Коронавирус уже унес более 100 тыс. жизней в этой стране.

В Бразилии было зафиксировано рекордное летальных случаев от коронавируса за сутки – 1 086.

Китайские власти отчитались только о двух новых пациенты с Covid-19.

Испания заявила, что смертность в стране между 10 марта и 10 мая была на 55% выше, чем в прошлом году.

Напомним, по состоянию на 27 мая коронавирусом в мире заразились 5 589 626 человек.