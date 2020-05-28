По состоянию на 5.30 28 мая Университет Джонса Хопкинса отчитывается о 102 164 новых случаях коронавирусной болезни за прошедшие сутки. Общее количество инфицированных во всех уголках нашей планеты достигло 5 691 790.
Жертвами осложнений Covid-19 в мире стали уже 355 629 человек, что означает рост статистики летальных случаев на 5 176 за сутки.
Коронавирус в мире победили уже 2 350 088 человек (+ 63 134).
5 стран с наибольшим количеством больных:
- США — 1699176;
- Бразилия — 411 821;
- Россия — 370680;
- Великобритания — 268 619;
- Испания — 236 259.
Наибольшее количество смертей зафиксировали в:
- США — 100 442;
- Великобритания — 37542;
- Италия — 33 072;
- Франция — 28599.
- Испания — 27117.
Украина находится на 36 месте в списке стран мира по количеству заражений коронавирусом (21 905 случаев, данные по состоянию на 27 мая).
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Статистика коронавируса в мире — подробно
Печальное лидерство по количеству заражений и смертей от Covid-19 уверенно держат США. Коронавирус уже унес более 100 тыс. жизней в этой стране.
В Бразилии было зафиксировано рекордное летальных случаев от коронавируса за сутки – 1 086.
Китайские власти отчитались только о двух новых пациенты с Covid-19.
Испания заявила, что смертность в стране между 10 марта и 10 мая была на 55% выше, чем в прошлом году.
Напомним, по состоянию на 27 мая коронавирусом в мире заразились 5 589 626 человек.