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Факты / Мир

Коронавирус в мире: в США уже более 100 тыс. смертей

По состоянию на 5.30 28 мая Университет Джонса Хопкинса отчитывается о 102 164 новых случаях коронавирусной болезни за прошедшие сутки. Общее количество инфицированных во всех уголках нашей планеты достигло 5 691 790.

Жертвами осложнений Covid-19 в мире стали уже 355 629 человек, что означает рост статистики летальных случаев на 5 176 за сутки.

Коронавирус в мире победили уже 2 350 088 человек (+ 63 134).

5 стран с наибольшим количеством больных:

  • США — 1699176;
  • Бразилия — 411 821;
  • Россия — 370680;
  • Великобритания — 268 619;
  • Испания — 236 259.

Наибольшее количество смертей зафиксировали в:

  • США — 100 442;
  • Великобритания — 37542;
  • Италия — 33 072;
  • Франция — 28599.
  • Испания — 27117.

Украина находится на 36 месте в списке стран мира по количеству заражений коронавирусом (21 905 случаев, данные по состоянию на 27 мая).

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Статистика коронавируса в мире — подробно

Печальное лидерство по количеству заражений и смертей от Covid-19 уверенно держат США. Коронавирус уже унес более 100 тыс. жизней в этой стране.

В Бразилии было зафиксировано рекордное летальных случаев от коронавируса за сутки – 1 086.

Китайские власти отчитались только о двух новых пациенты с Covid-19.

Испания заявила, что смертность в стране между 10 марта и 10 мая была на 55% выше, чем в прошлом году.

Напомним, по состоянию на 27 мая коронавирусом в мире заразились 5 589 626 человек.

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